Porsche Cayenne GTS Design Edition

Door: BV

We hadden eerder al een Porsche Cayman S Design Edition en een Boxster S met dezelfde toevoeging, en ditmaal heeft de constructeur de Cayenne een soortgelijke beurt gegeven. De GTS, en dat is geen lieverdje, krijgt mat zwarte stickers op z'n donkergrijze koets geplakt. En de 21-duims lichtmetalen velgen hebben zwarte spaken. Op de koets vinden we eveneens een getinte ruiten en een dakvleugel. In het interieur zijn carbon, een specifieke wijzerplaat en zwart leder met rode stiksels de ingrediënten. De prestaties blijven identiek, maar een sportuitlaat zorgt voor wat meer drama terwijl de verlaagde ophanging de koets (nog) strakker in het gareel houdt. En je krijgt er ook een uurwerk en een vierdelige bagageset bovenop. Meer dan 1.000 stuks van deze derde Design Edition komen er niet.