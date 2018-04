Amerika lastig om steun GM en Chrysler

Door: BV

Het Amerikaanse Congress overweegt de steunmaatregelen voor het noodleidende GM en Chrysler uit te breiden met kredieten die beide bedrijven in staat moeten stellen de broodnodige herstructurering af te ronden. In het geval van GM wordt dat algauw nog eens $ 16 miljard, terwijl Chrysler de Amerikaanse overheid aan we mouw trekt voor $ 6 miljard. Een smak geld die uiteraard eerst door de politieke mallemolen moet en bij het Congress gaan almaar meer stemmen op om de stekker uit beide bedrijven te trekken. Volgens de NY Times circuleert er bij de Obama-administratie een plan om General Motors ‘gecontroleerd' failliet te laten gaan. Dat betekent dat de levensvatbare en verlieslatende onderdelen worden gegroepeerd. De eerste groep met onder meer Cadillac en Chevrolet zal overleven, een tweede groep waarin onder meer de merken Hummer en Saturn worden ondergebracht gooit de handdoek in de ring. De zogen. Chapter 11-procedure zou ook Chrysler opgelegd worden. Chrysler heeft maar voor 30 dagen overbruggingskrediet gekregen, terwijl de kersverse CEO van GM Henderson nog 2 maanden tijd heeft om de Amerikaanse overheid op andere plannen te brengen.