Laatste Volvo S60 gebouwd in Gent

Door: BV

In de Volvo-vestiging te Gent liep de laatste Volvo S60 van de band. Het was de nachtploeg die op 31 maart de eer kreeg het laatste exemplaar van de eerste generatie te assembleren. De saffierzwarte vijfcilinder benzinemotor -bestemd voor Taiwan- liep omstreeks kwart over vier van de band. De S60 werd in 2000 in productie genomen en sindsdien werden er 578.292 stuks van gebouwd. 2001 was het beste jaar met 108.906 eenheden.

Ook de volgende S60-generatie, waarvan Volvo al een voorbode heeft laten zien, zal in Gent gebouwd worden. Het nieuwe model heeft technologieën gemeen met de andere recente modellen zoals de XC60, XC70, V70 en S80. De eerstkomende weken wordt de lasfabriek aangepast. De productie van de tweede generatie S60 start in 2010.