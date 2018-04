40.000 orders voor nieuwe Toyota Prius

Door: BV

Toyota lanceert de inmiddels derde generatie van de Prius volgende maand in Japan. Het merk heeft te kennen gegeven inmiddels meer dan 40.000 voororders voor het nieuwe model op zak te hebben. Ter vergelijking; in heel 2008 verzette Toyota 73.100 Prius in Japan.

De cijfers zijn nog belangwekkender nu Toyota's grootste Hybride-rivaal Honda de lichtjes goedkopere maar eveneens een tikkeltje minder zuinige Insight aanbiedt op de Japanse markt. Honda wist tijdens de eerste verkoopsmaand 18.000 orders in de wacht te slepen. Veel minder dan de Prius, maar het merk ligt er wellicht niet wakker van. Het had immers gemikt op 5.000 stuks.