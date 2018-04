Kleine Cadillac op Astra-basis

Door: BV

General Motors heeft z'n handen vol met het implementeren van besparingsmaatregelen en herstructureringsplannen, maar het moet natuurlijk ook aan de toekomst denken. De Amerikaanse overheid had aan staatshulp de voorwaarde gekoppeld dat het merk meer compacte en milieuvriendelijke auto's moest bouwen. En omdat alleen de Chevrolet Volt niet voldoende is, geeft GM aan dat er in de toekomst ook kleinere modellen komen het merk dat zich de jongste tijd vooral dankzij de Escalade in de kijker werkte. Cadillac, dat naar Amerikaanse normen heel erg premium en duur is maar je tenminste steeds op een gezonde portie kubieke meters trakteert, krijgt een kleintje. En wat meer is, die kleine Caddi komt op de zogen. Epsilon II-bodemplaat. Dat is het onderstel waarop de nieuwe Chevrolet Cruze rust, dat bij Opel voor de nieuwe Astra en Zafira gebruikt zal worden en dat voor Saabs aangekondigde onafhankelijkheid werd getipt als bodem voor de volgende Saab 9-3. De Amerikanen liggen er wellicht niet wakker van dat de Cadillac niet eens over een volledig onafhankelijke ophanging beschikt, maar voorwielaandrijving... dat wordt wellicht even slikken.