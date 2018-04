Fiats en Alfas voor Amerika

Door: BV

Fiat heeft niet alleen een oog op Opel laten vallen, het heeft ook nog steeds plannen om een controlerend belang in het herrezen Chrysler te verwerven. En omdat Chrysler de Amerikaanse rechtbank moet overtuigen van de overlevingskansen van zo'n alliantie, lekken enkele toekomstplannen van de Italianen uit. Zo weten we nu welke modellen de Fiat-Groep wil slijten op de Amerikaanse markt.

Bij Alfa Romeo gaat het om de nog recente MiTo en een nieuw model dat luistert naar de naam "Milano". En er komen ook drie kleintjes van Fiat op de Amerikaanse markt. De documenten hebben het over de Fiat 500, de Grande Punto en de Fiat Panda.

Chrysler krijgt de beschikking over moderne motor- en transmissietechnologie van Fiat. Er is sprake van een drieliter V6 dieselcentrale en een 1.4l viercilinder turbomotor (die wel al kennen uit onder meer de MiTo). En de Italianen vinden dat Chrysler Getrag moet buitengooien als leverancier voor automatische gangwissels. Fiat kan dan z'n eigen gangwissel met dubbele koppeling in de compacte Amerikaanse modellen steken.