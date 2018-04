Eindelijk koper voor Hummer (UPD)

Door: BV

GM-dochter Hummer staat eigenlijk al van het begin van de hele krediet- en autocrisis in de etalage want het was het eerste merk waarvan "The General" aankondigde dat het de deur uit moest. De verkoop van grote benzineslurpende SUVs was in de VS al in elkaar gezakt omwille van torenhoge brandstofprijzen. Tot heden gaf GM aan met enkele geïnteresseerde partijen te praten. Vorige week had gigant evenwel al aangegeven op maandag 1 juni bescherming tegen z'n schuldeisers te zullen vragen bij de Amerikaanse rechtbank en kort erna de overname van Hummer aan te kondigen. Dat is nu dus gebeurd.

Dus de verkoop is rond? Wel... niet echt. GM heeft enkel een intentieverklaring. Het bedrijf denkt de overname pas tegen het derde kwartaal van dit jaar rond te hebben. Het zegt wel dat het er vertrouwen in heeft dat Hummer onder z'n nieuwe eigenaar zal uitgroeien tot een nog sterker merk met globale aanwezigheid. Wellicht worden enkele (kleinere) studiemodellen uit het verleden door de nog geheim gehouden overnemer tot productieversies uitgewerkt. Voor de Amerikanen telt vooral het veilig stellen van een dikke 3.000 jobs in de vestigingen van het merk.

UPD: Inmiddels heeft General Motors ook de identiteit van de koper bekendgemaakt. Het merk wordt overgeschreven op naam van het Chinese Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery; een producent van zware toestellen die evenwel ook enkele kleinere voertuigen voor vrachtvervoer bouwt. Productie en management van Hummer blijven in de VS, maar het bedrijf wil wel snel werk maken van een aanwezigheid op nieuwe markten. Rusland, China en India staan voorop.