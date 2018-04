Belgische markt zinkt verder weg

Door: BV

In mei 2009 werden 37.976 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Dat is 21,6% minder dan een jaar geleden. Bij de lichte bedrijfsvoertuigen bedraagt de daling 22,5%. Bij de vrachtwagens tot 16 ton noteerden we 15,4% minder inschrijvingen en bij de zware voertuigen zelfs -42,2%. Ook de motormarkt krimpt gevoelig, met 19,4% minder nieuw ingeschreven motorfietsen. Vakorganisatie Febiac doet haar best om de cijfers te relativeren. Tijdens de eerste vijf maanden van het jaar bedroeg de daling gemiddeld 18%, maar de organisatie stipt even aan dat tijdens het voorjaar van 2008 alle verkoopsrecords gesneuveld zijn. De cijfers liggen binnen de door Febiac voorspelde vork voor dit jaar.

Citroën werkte zich in mei met 4.496 stuks naar het hoogste schavot. Het laat PSA-groepsgenoot Peugeot met een aanzienlijke marge van net geen 500 auto's achter zich. De rest van de top vijf bestaat uit Renault (3.501), Ford (3.214) en VW (2.976).