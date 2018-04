Plymouth Roadrunner anno 2009

Door: BV

De autocrisis lijkt in de VS behoorlijk wat automerken de das om te doen, maar dat weerhoudt zelfs de fans van merken die al geruime tijd tot het verleden behoren er niet van te dromen. Getalenteerde tekenaars dromen niet allemaal van een sportwagen van BMW. Micheal Leonhard vindt het de hoogste tijd voor een nieuwe Plymouth Roadrunner. Die eigenzinnige creatie kreeg in ons dossier over de (eigenaardige?) heersende muscle-car-gekte nog een eervolle vermelding voor de meest originele benaming. Beep, beep...

Leonhard heeft even nagedacht bij z'n concept, want hij heeft in de Dodge Challenger (eveneens te vinden in het dossier) de ideale donor-auto gevonden. Onder de kap passen een 5,7l, 6,1l en 7,0l Hemi en er moeten zowel manuele als automatische zesbakken leverbaar zijn.