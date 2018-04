GM en VW in strijd met Toyota

Door: BV

GM mag dan momenteel wel onder gerechterlijk akkoord werken, de productie draait nog steeds door. 'The General' heeft net als alle andere fabrikanten moeten inboeten, maar het verhoogde onlangs z'n productiequota met het oog op een heropleving van de automarkt. Daar zijn inmiddels almaar meer tekenen van. Bovendien slaat het door het Amerikaanse Congress opgezette stimuleringsprogramma voor de autoverkoop in als een bom. De subsidies voor het inruilen van een oude (vervuilende) auto voor een modern (milieuvriendelijker) exemplaar waren zo snel uitgeput dat de overheid er snel nog $ 2 miljard extra voor moest vinden. Toyota, tijdens z'n recordjaar 2008 de titel van grootste autobouwer ter wereld van GM kaapte, had nog behoorlijk wat stock van dat jaar te verwerken. GM kwam daardoor tijdens het eerste half jaar van 2009 tot op amper 11.000 stuks van de eretitel. Ter vergelijking: tijdens de eerste jaarhelft van 2008 produceerden de Japanners nog 274.000 auto's meer dan de Amerikaanse gigant. Nu past Toyota z'n productiequota aan. De Japanners gaan weer 3% meer produceren. Dat is goed voor 6,5 miljoen wagens op jaarbasis. GM geeft daarentegen geen details vrij. Het zal erom spannen. Intussen doet VW vanuit de achterhoede een worp naar de fel begeerde eretitel. De groep wist z'n verkoopsdaling het afgelopen jaar te beperken tot 5,1% (tegen 26% voor Toyota en 21% voor GM). Daardoor is het tijdens de eerste jaarhelft tot op een half miljoen stuks van het Japanse bedrijf genaderd.