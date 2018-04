Porsche presenteert 911 GT3 RS

Door: BV

De meest extreme Porsche voor de openbare weg onderging een evolutie. Die is gebaseerd op de GT3 van de jongste generatie, die kortgeleden werd voorgesteld. De nieuweling adopteert net als de variant zonder ‘RS'-toevoeging een grotere krachtbron. Die zescilinder boxermotor heeft een cilinderinhoudt van 3,8 in plaats van 3,6l. Het blokt tikt af op 450pk - 15pk meer dan z'n voorganger en goed voor een specifiek vermogen van 118pk/liter. De oorsprong voor het blok ligt in de racerij, en deze 911 mikt dan ook op klanten die regelmatig eens een circuituitstap plannen. Dagelijks gebruik hoeft overigens niet nefast te zijn voor de levensduur van de centrale. Porsche verklaart expliciet dat ook dat geen probleem is.

De GT3 RS is uitsluitend leverbaar met een zesversnellingsbak. Die heeft ook nog eens kortere overbrengingsverhoudingen dan bij de GT3. Dat betekent dat Porsche resoluut kiest voor meer explosiviteit in de tussenacceleraties en een hogere topsnelheid laat voor wat ze is. De extreemste Porsche voor straatgebruik krijgt eveneens een specifiek afgesteld onderstel met een voor- en achteraan toegenomen spoorbreedte. Vooraan rust het scheurijzer op 245/35 ZR19-rubbers, achteraan worden 325/30-banden om velgen met dezelfde diameter geklemd.

In vergelijking met de GT3 is de aerodynamica nog meer op het ontwikkelen van een neerwaartste druk afgestemd. Dat is de lagere wagenhoogte en de koolstofvezel achterspoiler aan te zien. En Porsche heeft nog een nieuwe optie bedacht. Wie bijbetaalt keilt de conventionele loodbatterij uit de auto ten voordele van een extra lithium-ionaccu. Dat bespaart 10kg.

Tot de specifieke kenmerken van deze bolide horen voorts de nog het titanium sportuitlaatsysteem met dubbele eindpijp en de speciale stijlaccenten die her en der aan buiten- en binnenzijde aangebracht worden. De exacte prestaties houdt Porsche achter de hand, maar de prijs geeft het merk wel vrij. Voor € 149.556 is hij van u.