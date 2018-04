30.000 nieuwe autos in augustus

Door: BV

Afgelopen maand werden in België heel exact 30.085 nieuwe wagens in gebruik genomen. Dat betekent dat de Belgische automarkt de schade in vergelijking met vorig jaar beperkt. De terugval bedraagt nu niet meer dan 8,7%, terwijl het gecumuleerde verlies stabiliseert rond 15%. Bij de personenwagens voerden de Fransen afgelopen maand het veld aan. Peugeot, Citroën en Renault nemen met resp. 2.946, 2.849 en 2.722 stuks het ereschavot voor hun rekening. VW en Opel volgen met 2.576 en 2.479 stuks.

De markt van de bedrijfsvoertuigen blijft de tekorten aan elkaar rijgen. Augstus was nog zwakker dan het jaargemiddelde en vakorganisatie Febiac noemt de trend inmiddels "uiterst zorgwekkend". Bij de motorfietsen is het nieuws rooskleuriger. De daling blijft er afgelopen maand beperkt tot 3,4% en gans 2009 blijft niet eens 8% onder de cijfers van vorig jaar.