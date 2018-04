BMW test volgende 5-Reeks

Door: BV

Mercedes heeft een fonkelnieuwe E-Klasse in de etalage staan en Audi heeft de A6 onlangs opgefrist. En BMW? Dat brengt volgend jaar een nieuwe generatie 5-Reeks op de markt. Een opmerkzame Auto55-lezer wist dat model in Duitsland al op de gevoelige plaat vast te leggen.

We weten al dat de "Funfer" gewoon een sedan blijft. Wie bij BMW hunkert naar een alternatieve koetswerkvorm, moet z'n handtekening maar onder de bestelbon van de 5 GT zetten. Die debuteert volgende week in Frankfurt en zal wellicht donor spelen voor het smoelwerk van de nieuwe generatie.

De motoren die we in de 5 Gran Turismo vinden, komen ook onder de kap van de nieuwe generatie. Maar BMW voelt ook de hete adem van de CO2-quota in de nek. Daarom wordt de nieuweling leverbaar met meer viercilindermotoren dan ooit te voren. Die krijgen wel minstens één turbo. En de aanstormende M5 verliest wellicht weer z'n briljante tiencilinder. Het heeft er alle schijn van dat BMW de V8 met dubbele turbo's uit de X5 M en X6 M zal transplanteren. Die is wel krachtiger dan de tiencilinder; reken op minimaal 550 in plaats van 510pk.