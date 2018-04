Bentley krijgt weer een baby

Door: BV

Bentley heeft zopas de Arnage uitgezwaaid en vervangen door een indrukwekkende fonkelnieuwe Mulsanne, waarvan ook nog eens een coupé (als de Brooklands) en een Cabrio (als de Azure) zullen worden gebaseerd. En de Continental? Aan vervanging wordt gewerkt en op wat algemene-economische-malaise-perikelen na, gaat die nog altijd als zoete broodjes over de toonbank. Het is bijna de Opel Kadett van de rijken. Maar omdat de duurste Audi A8 niet eens € 130.000 kost en de vierdeurs Continental er pas is vanaf € 184.000 blijft er ruimte voor een extra model, pakweg tussen de twee. Een nog duurdere Audi? Neen, daarin heeft VAG geen zin. Maar een goedkopere Bentley, daar duiken nu de eerste geruchten over op.

Het project heet NCB -New Compact Bentley- en zou twee nichemodellen omvatten. Een driedeurs met break-allures en een crossover die niet echt een SUV is. Handig, want in beide gevallen blijft Bentley volledig uit het vaarwater van de andere producten in de goed gevulde VAG-catalogus. Zelfs bij Porsche hebben ze die dingen niet. Die laatste zou overigens wat weg hebben van een Allroad. Dat is immers een ontwikkeling van Frans-Josef Paefgen, die nu bij Bentley de productontwikkeling in de gaten houdt.

Zelfs over het platform wordt al gespeculeerd. Dat zou voor beide modellen hetzelfde zijn en bij de Audi A6/A7 geleend worden. Paefgen is ermee vertrouwd, de architectuur is voldoende flexibel en er passen potige motoren in. Denk in de richting van vierwielaandrijving en een dubbel geblazen 4,5l V8 van Audi-origine die 550pk door een automatische achttrapsversnellingsbak leidt. Bentley mikt op een jaarlijkse productie van zo'n 7.500 stuks, maar de eerste jaren vangt die nog niet aan.