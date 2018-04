Toyota MR komt terug als hybride

Door: BV

Lexus heeft nu wel de LF-A, maar moederhuis Toyota heeft nog steeds een gamma dat net zo opwindend is als de ondergoedlade van grootmoeder. En de Japanners hadden al aangegeven dat daaraan wat zou moeten gebeuren. En al helemaal nu Honda aangeeft dat niet alleen een opvolger voor de NSX eraan komt (na eerst een paar keer op wacht te zijn gezet - omwille van de crisis). Dat het merk met een opvolger komt voor de iconische CRX. Het studiemodel hebben we daarvan al achter de kiezen en die CR-Z is voorzien van -jawel- hybride-aandrijving.

Toyota denkt één en ander recht te kunnen trekken met een nieuwe MR. Compleet met twee zitplaatsen, achterwielaandrijving én een hybride-architectuur. De compacte benzinemotor en het elektrische aggregaat worden beiden centraal achter de inzittenden gemonteerd. Behalve de positie zouden de verschillen met de Hybrid Synergy Drive uit de Prius beperkt blijven. De naam zal meer dan waarschijnlijk verwijzen naar het verleden. Denk, MR of MR2, maar ook MR-S of MRh (van hybride uiteraard) doen de ronde.