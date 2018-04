Winst voor Jaguar en Land Rover

Door: BV

Jaguar en Land Rover, die beiden eigendom zijn van het Indische Tata, hebben een goed kwartaal achter de rug. De wereldwijde verkoop ging er met 23% op vooruit. Dat is te danken aan het warme onthaal van de Jaguar XF bij het merk met de kat en de geslaagde vernieuwbeurt van de grote terreinwagens bij Land Rover. De Range Rover Sport kreeg vooral binnenin een opfrisser, net als de grotere Range Rover en de Discovery werd zo grondig onder handen genomen dat je van een generatiewissel kan spreken.

De gestegen afzet en de besparing die Tata de autobouwers oplegt, werpen hun vruchten af. Afgelopen kwartaal boekten beide merken samen net geen € 4 miljoen winst. Eigenlijk een verwaarloosbaar getal, maar het is beter dan de rode balansresultaten waaraan ze in de UK inmiddels gewend waren. En Tata is optimistisch; de fonkelnieuwe XJ zal Jaguar een zetje geven en de Indiërs gaven onlangs al groen licht voor de productieversie van de Land Rover LRX.