Toyota plaagt voor kleine hybride

Hybrides lijken de jongste tijd in het wild te groeien en hoewel veel autoconstructeurs zich nog maar aan het opwarmen zijn voor serieproductie, is het duidelijk dat een aanval op de Hybride-heerschappij van Toyota onvermijdelijk is. De Japanners zijn natuurlijk niet van plan hun leidersplaats zomaar prijs te geven.

Er wordt gewerkt aan een spannende variant van de Prius om de Honda CR-Z tegengas te geven en eerder lekte ook al uit dat de autobouwer aan een compacte hybride werkte, wellicht op basis van de Yaris. Van die kleine hybride krijgen we natuurlijk eerst een studiemodel. Wellicht staat die op het Salon van Detroit, dat in januari doorgaat. Toyota heeft immers deze plaagbeelden vrijgegeven van een aanstormend nieuw hybridemodel. Op tekst en uitleg is het nog even wachten.