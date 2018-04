Ford Fiesta en Peugeot 3007 zijn VAB Gezinswagen van het Jaar

Door: BV

Tijdens de eindejaarsperiode onthult de VAB traditiegetrouw de resultaten van z'n gezinswagenverkiezing. Net als de afgelopen jaren is er niet één laureaat, maar wordt een winnaar in twee prijsklassen verkozen. Een categorie compacte gezinswagens met een maximumprijs van € 15.000 en de grotere gezinswagens in de prijscategorie tot € 25.000. De ingeschreven wagens werden beoordeeld door een grote professionele jury enerzijds én -uniek- een aantal Belgische gezinnen.

In de categorie tot € 15.000 schiet de nieuwe (zeer zuinige) Ford Fiësta Econetic de hoofdvogel af. Het model gaat in z'n dieselversie de Polo 1.2 en Jazz 1.2 (die al twee keer won) vooraf en mag zichzelf VAG Gezinswagen van het Jaar 2010 noemen.

In de categorie tot € 25.000 wint -opvallend- voor het tweede jaar op rij een benzinewagen. Vorig jaar ging de Skoda Superb 1.4l turbo met de hoofdprijs aan de haal en ditmaal is het Peugeot dat zich met de 3007 laureaat mag noemen. Die heeft een 1.6l viercilinder onder de kap. De ereplaatsen zijn wel voor diesels. Op de tweede plaats vinden we de Skoda Octavia Combi met 1.6l TDI-motor en op de derde plek de Renault Megane in break-livrei, aangedreven door een 1.5dCi-motor.