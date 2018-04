Toyota FT-CH is hippe hybride

Door: BV

In Detroit presenteert Toyota de FT-CH, dat is een compacte hybride waarvan we enkele weken geleden al een teaser te verwerken kregen. Het model is compacter dan de Prius en mikt op een jonger publiek. Toyota heeft het over de ‘8 BIT-Generatie'. Als je je duimen nog blauw hebt geduwd op spelconsoles van Sega en Nintendo en 's nachts droomt van Super Mario Bros, dan val je in de doelgroep. Het lijnenspel ontstond in het Franse Nice. Daar heeft Toyota z'n Europese designstudio.

De FT-CH wordt aangedreven door de Hybrid Synergy Drive van Toyota. Dat betekent dat zowel een benzinemotor als een elektromotor voor de aandrijving zorgen. Wellicht is de combinatie identiek als bij de Prius, maar daarover bestaat geen zekerheid. Toyota rept immers met geen letter over de techniek.