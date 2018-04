2011 Chevrolet Aveo losgeslagen

Door: BV

De afdeling productcommunicatie van Chevrolet heeft zich vergist en per ongeluk de beelden van opvolger voor de huidige Aveo vrijgegeven. Die komt ten vroegste in 2011, nadat we er eerst nog een abstracte concept car voor achter de kiezen hebben. Een uitgebreide teasercampagne heeft dus geen nut meer.

Naar technische details hebben we het raden. We kunnen wel met zekerheid stellen dat Chevrolet niet uit de laatste nieuwe vaatjes tapt. Het merk gebruikt veel liever beproefde technologie. Dat houdt de prijs laag. De vierdeurs Aveo krijgt wel een dynamisch uiterlijk. Dat houdt zowat het midden tussen dat van de Cruze en de Spark. Logisch, want in het gamma hoort het model daar ook thuis.

Hetzelfde geldt voor het interieur. De vorm van de middentunnel en het gebruik van gekleurde panelen voor de boordplank zijn Cruze-elementen. Het instrumentarium met een analoge toerenteller en digitale snelheidsmeter is dan weer afkomstig van de Spark.