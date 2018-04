Lotus verovert de Westhoek op 13 mei

Door: BV

Wie warm loopt van Lotus, zakt op 13 mei a.s. best af naar de Westhoek. Daar gaat dan voor de tweede keer de Ypres Lotus Day door. Via verschillende omliggende gemeenten proeven de Lotusliefhebbers van de omgeving. Wie een Lotus bezit kan zich op www.ypreslotusday.be nog inschrijven, maar autoliefhebbers zijn welkom op alle stopplaatsen. Je kan de groep van meer dan 120 wagens aanschouwen op de grote markt van Ieper tussen 9u30 en 11u15, in de namiddag rond 15u45 in het centrum van Zonnebeke en rond 16u45 in het centrum van Jonckershove. Onder de deelnemers bevindt zich alvast ook een Tesla Roadster. Die elektrische auto is gebaseerd op de Elise en rijdt het traject uiteraard mee.