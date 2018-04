Baby-Range LRX met voorwielaandrijving

Door: BV

Er zijn meer details bekend gemaakt over de productieversie van de Land Rover LRX - het model dat het gamma van de 4x4-specialist van onderuit moet versterken. De concept car uit 2008 zal uiteindelijk drie jaar over z'n ontwikkeling doen. In 2011 loopt het model van de band in het Engelse Halewood, waar de Jaguar X-Type werd geproduceerd. De LRX maakt gebruik van de basis van de Freelander maar wordt minstens 10cm lager en haast 20cm korter. Omdat het gaat om een sportief model, krijgt het de Range Rover-badge opgespeld.

Land Rover voorspelt een grote populariteit van de 2.2l dieseleenheid. Met die centrale zal de baby-Range minder dan 130gr/km CO2 uitstoten. De Britten zullen daarvoor de reeds bestaande start/stop-technologie mee transplanteren. Maar op de instapversies sneuvelt ook vierwielaandrijving - zo zegt Land Rover. Die weegt te veel en jaagt de emissies de hoogte in. Daarmee wordt de LRX de eerste voorwielaangedreven Land Rover ooit. Vierwielaandrijving staat wel op het menu van de betere uitrustingsniveaus. Een hybride-variant, zoals het studiemodel, komt er ook. Die zal niet meer dan 120gr CO2 uitstoten.