Verkeerslichten voor kleurenblinden

Door: BV

Verkeerslichten zijn niet bepaald ingewikkeld. Je hebt drie kleurtjes, bij rood stop je, bij oranje doe je hetzelfde als het nog op een veilige manier kan en bij groen rij je door. En als je kleurenblind bent doe je hetzelfde als respectievelijk het bovenste, middelste en onderste licht brandt. Maar dat is toch al wat minder duidelijk... vooral vanop afstand. Universal Traffic Lights heeft de oplossing en die is net zo simpel als briljant. Het rode licht krijgt een driehoekige vorm, oranje blijft zoals het is en groen wordt een vierkant. Als het systeem algemeen wordt, biedt het zelfs een oplossing voor verkeerssituaties waar je als kleurenblinde echt van wakker kan liggen: plaatsen waar alléén een rood of groen licht hangt bijvoorbeeld. Benieuwd of de overheden ook voor het idee vallen.