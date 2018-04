Chevrolet Volt kost $ 41.000 (in de VS)

Door: BV

Chevrolet heeft vandaag bekendgemaakt dat de Volt nu te bestellen is bij geselecteerde Chevrolet-dealers in de introductiemarkten in Amerika. Na de introductie in Amerika zal de Volt in 2011 wereldwijd leverbaar worden, te beginnen in Europa en China. In Amerika krijgt de Volt een aanschafprijs van $41.000.

Chevrolet heeft zo veel vertrouwen in de algehele waardevastheid van de Volt dat er kan geleased worden met een maandelijkse aflossing van slechts $350 voor een periode van 36 maanden. De levering van de Volt aan klanten begint later dit jaar in de Amerikaanse Staten Californië, New York, Michigan, Connecticut, Texas en New Jersey en in de stad Washington, D.C.; de productie is beperkt.

De Volt heeft een totale actieradius van ruim 500 kilometer en rijdt uitsluitend met elektrische aandrijving. De eerste zestig kilometer worden uitsluitend op pure elektriciteit afgelegd, afkomstig uit de 16-kWh lithium-ion batterij, zonder gebruik te maken van brandstof en zonder CO2-uitstoot. Wanneer de lithium-ion batterij bijna leeg is, treedt ongemerkt een generator in werking om op een volle tank de elektrische actieradius met zo'n 450 kilometer te vergroten.