Werkt BMW aan een X4?

Door: BV

Als we de Britse media moeten geloven, dan is het antwoord ja. De redenering is eigenlijk glashelder; de BMW X6, die onderhuids identiek is aan de X5, maar een agressiever uiterlijk en een Coupé-achtige daklijn heeft, verkoopt als zoete broodjes. Dus BMW kan het recept nog eens toepassen op de fonkelnieuwe X3. Hou de instapmotoren achter, schrap de middelste zitplaats achteraan en fantaseer er een aflopende daklijn bij en je zit behoorlijk dicht in de buurt.

BMW zou de achterbank zelfs vervangen door twee heuse kuipzetels. En de kofferklep wordt een kleine versie van de 5 GT: je kan dus kiezen of je de achterruit mee opent. Als alles goed gaat, start de productie in 2012 en krijgen we ervoor al een studiemodel achter de kiezen.