Eerste beelden unieke Pagani Cabrio

Door: BV

Pagani is ei zo na klaar met de opvolger van de nu al mythische Zonda, maar er was nog net ruimte voor één speciale editie. Nog niet alle details zijn vrijgegeven, maar dit zijn alvast de allereerste beelden van de enige Zonda HH. En het zal er ook bij blijven; deze creatie is gemaakt op vraag van een invloedrijke maar anonieme Amerikaanse klant en helemaal naar zijn wens aangekleed.

De 678pk sterke V12 is afkomstig van de Cinque, gekoppeld aan een handbediende versnellingsbak. Dat voor het koetswerk rijkelijk gebruik is gemaakt van carbon, is gewoon aan de foto's al te zien. De Zonda F is als donorauto ingezet en daardoor blijft het gewicht beperkt tot een vederlichte 1.210kg.