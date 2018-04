Kampioenschap achteruitparkeren voor vrouwen

Door: BV

Op 17 september a.s. strijden Belgische vrouwen tegen vrouwen uit onze buurlanden tijden het Kampioenschap achteruit parkeren. Jawel, je hebt dat goed gelezen. En het is niet eens nieuw; autoverhuurbedrijf Hertz organiseert de ludieke wedstrijd al voor de derde keer, al is de grensoverschrijdende factor nieuw.

Wie zich het behendigst toont, rijdt en jaar lang gratis met een Mercedes SLK. De afgelopen twee jaar hebben de deelneemsters, in tegenstelling tot wat veel mannen beweren, aangetoond dat zij over uitstekende inparkeervaardigheden beschikken. De winnares van 2008 deed er 19 seconden over. De kampioene van vorig jaar had 20,88 tellen nodig.