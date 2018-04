F1-racewagen uit 1.200 olieflessen

Door: BV

Mobil heeft een nieuwe verpakking voor z'n 1 New Life smeerolie. En dat moet je natuurlijk aan je klanten laten weten. Dat kan met een doffe reclamecampagne, of je zoekt iets dat wat origineler is. Je kan twee kunstenaars bijvoorbeeld een F1-racewagen op ware grote laten nabouwen.

Het zijn de kunstenaar Lory Caldarella en Hans Kooijman die liefst 1.200 Mobil 1 New Life olieflessen omturnden tot deze racebolide. De flessen zijn overigens niet gelijmd, maar met een haardroger en een strijkijzer aan elkaar gesmolten. Mobil gaat de creatie inzetten voor promotionele doeleinden.