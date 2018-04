Eos facelift in 2011, Passat Cabrio in 2014

Door: BV

Volkswagen bereidt een facelift voor de Eos voor. De op de Golf-gebaseerde Cabrio zal dan voorzien worden van nieuw smoelwerk. Daarbij wordt grondig te werk gegaan, want bij VW wil men af van de druppelvormige koplampen, de verschroomde grille en het oude familiegezicht. Nieuwe designchef Da Silva voorziet een opgewaardeerd interieur bovenop een nieuwe grille, koplampen, bumperschilden rondom, achterlichtunits en misschien zelfs een nieuwe motorkap. En in 2014 is het met de Eos helemaal gedaan. Een directe opvolger komt er niet.

De opfrisbeurt betekent het einde voor de zescilinder. Die wordt inmiddels in niet eens 1% van de Eos besteld, dus die keuze was eenvoudig. Wat erbij komt is een zuinige diesel, met het BlueMotion-label op de kofferklep en een (wellicht) 140pk sterke 2.0TDI gepaard aan een DSG-automaat onder het plaatwerk.

Dat VW een graf graaft voor de Eos betekent niet dat je er in de toekomst geen Cabrio meer kan kopen. Eveneens in 2011 lanceert VW de tweede generatie van de New Beetle-met-stoffen-kap. Die wordt zeker in de VS gecommercialiseerd, want daar viel de vorige generatie zowaar in de smaak. Of Europa dat model in de catalogus krijgt, is nog een dubbeltje op z'n kant. Anders is het wachten tot 2013, wanneer er weer een echte Golf Cabrio komt. We mogen evenmin vergeten dat Karmann nog kans maakt op de bouw van een open-air versie van de Polo. Die beslissing is nog niet gevallen, maar Karmann heeft snelle reflexen. Het bedrijf denkt nog steeds dat het in 2012 de productie aanvangt.

En als klap op vuurpijl, brainstormt men in Wolfsburg ook over een dakloze versie van de achtste Passat-generatie. Logisch, als je ziet dat nagenoeg elke concurrent (Saab, Volvo, Audi, Mercedes, BMW, Lexus...) van z'n grote middenklasser een gescalpeerde versie aanbiedt. De Passat Cabrio is er in 2014.