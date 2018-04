Door: BV

The Back-Up Plan is een romantische komedie met Jennifer Lopez. En de prent wordt aanstaande vrijdag 13/08 getoond op de Utopolis Drive In Movies in Mechelen. Lijkt je dat een leuke combinatie, dan hebben we goed nieuws. Ook voor deze film geven we gratis toegangskaartjes weg. Het volstaat om te reageren bij de link naar dit artikel op onze Facebook-fanpage en je berichten in de gaten te houden.

Meer informatie en details over de Utopolis Drive In Movies vind je hier.