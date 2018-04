En nu een Audi Hotrod

Door: BV

Audi wekt dezer dagen behoorlijk wat inspiratie op, zo blijkt. We hebben nog maar pas een amfibie-Audi (Hydron Concept) achter de kiezen en we mogen ons al opwarmen voor een heuse Hotrod.

Deze studie komt uit Zweden en dat is wellicht geen toeval. Eerder werd daar al een Volvo T6 Roadster gebouwd en dit designvoorstel heeft daar verdacht veel van weg. De Audi "Gentleman Racer" beschikt in theorie over een aluminium onderstel met een koets in carbon. En onder de kap past volgens designer Mikael Lugnegard de bij Lamborghini afgeluisde V10 uit de R8. De aandrijving geschiedt alleen op de achterwielen. Het kleine interieur wordt naar wens verfraaid met leder, Alcantara, aluminium, kevlar en koolstofvezel.

In tegenstelling tot de Hydron, blijft dit niet noodzakelijk een denkoefening. De Volvo Hotrod is realiteit, dus het kan ook met deze Audi. Goedkoop wordt het boeltje niet. De vorige creatie (met een V8 uit de XC90) kostte al € 280.000.