BMW Gran Coupé heeft groen licht, is er in 2012

Door: BV

Eind april stelde BMW tijdens een evenement in de marge van het Autosalon van Bejing (en dus niet op de show zelf) de Concept Gran Coupé voor. Een model dat geknipt leek om het de nieuwe Mercedes CLS en de Audi A7 moeilijk te maken.

BMW's chef ontwikkeling Klaus Draeger heeft nu bevestigd dat de Gran Coupé effectief in productie gaat. Het model wordt ingedeeld onder de 6-Reeks die nogal wat stijlelementen deelt met de Concept Gran Coupé. En de vierdeurs zelf wordt op enkele details na identiek aan het showexemplaar. Naar verwachting worden alle motoren en transmissies van de 6-Reeks beschikbaar op de Gran Coupé. Maak de borst dus maar nat voor een M-versie.

De 6-Reeks verschijnt als tweedeurs in een open en gesloten versie in 2011. De Gran Coupé volgt een jaar later. De prijs wordt "weinig" hoger dan die van de 6 (in Duitsland zal de aanstormende nieuwe 630i verkrijgbaar zijn vanaf € 70.450).