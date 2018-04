Izaro GT-E is... nog een groene supercar

Door: BV

In de jaren twintig van vorige eeuw bouwde een Madrileens bedrijf elektrische auto's. Die activiteit doorstond de tand des tijds niet, maar nu schrijft de kleinzoon van de oorspronkelijke oprichter aan een nieuw hoofdstuk. Izaro Motors wil de GT-E op de markt brengen. Dat wordt een uiteraard een supersportwagen met niet één maar twee mogelijke aandrijfopties.

In het chassis van magnesium, staal en composietmaterialen, ligt naar keuze een 495pk sterke elektromotor of een hybride combinatie met 416pk. Beiden moeten ze in staat zijn in minder dan 4 tellen naar 100km/u te spurten. De elektrische versie raakt hooguit 230km ver, de hybride heeft haast die maal zo veel autonomie. In theorie.

Deze eerste beelden demonstreren dat Izaro nog ver van klaar is. En het blijft maar de vraag of het er ooit van komt. Aankondigingen voor nieuwe supercars zijn wekelijkse kost - de voorstelling van een productiemodel is bijna een unicum.