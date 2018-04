Door: BV

In de loop van volgende week geeft Mercedes de eerste details van de nieuwe CLS vrij. Dat model debuteert op het Autosalon van Parijs. Eerder waren al beelden uit de brochure uitgelekt en nu zijn nog meer foto's op internet terecht gekomen.

Ditmaal kunnen we u (in de fotospecial) ook details van de middenconsole en het instrumentarium -beiden zonder verrassingen, in de gekende Mercedes-stijl- tonen. Wordt vervolgd.