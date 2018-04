Gratis naar Knight and Day @ Drive In Movies

Door: BV

De actie-komedie Knight and Day met Tom Cruze en Cameron Diaz is de op één na laatste film van dit seizoen van de Utopolis Drive In Movies.

Op het vliegveld loopt de vlotte June Havens (Cameron) de charmante Roy Miller (Tom) letterlijk tegen het lijf. Aan boord van het vliegtuig begint June een spannende flirt, niet wetende dat Roy een geheim agent is die een waardevolle energiebron moet beschermen tegen een horde aan corrupte collega‘s en criminelen. June wordt meegesleurd in Roys wereld vol valse identiteiten, wilde achtervolgingen en keiharde actie.

Ook voor deze film geven we gratis tickets weg. Het volstaat om te reageren bij de link naar dit artikel op onze Facebook-fanpage en je berichten in de gaten te houden.

Meer informatie en details over de Utopolis Drive In Movies vind je hier.