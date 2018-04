Citroën DS3 Racing kost € 31.340

Door: BV

Vanaf 1 september kan je de potigste versie van de Citroën DS3, de DS3 Racing, bestellen. De eerste exemplaren worden begin 2011 uitgeleverd. Aan het in beperkte aantallen gebouwde model hangt een prijskaartje van € 31.340. Dat is -ter vergelijking- meer dan € 1.000 méér dan een John Cooper Works Mini.

De DS3 heeft een tot 207pk en 275Nm opgekittelde 1.6l turbomotor onder de kap. Hoe snel die naar 100 spurt, of wat de topsnelheid is, geeft Citroën nog altijd niet prijs. Maar 26,5 seconden voor de kilometer vanuit stilstand is alvast een respectabel cijfer.

De DS3 Racing is gebaseerd op het "Sport Chic"-uitrustingsniveau. De koets rust niet alleen op specifieke 18-duimers, ze is ook verrijkt met een diffuser, dubbele verchroomde uitlaatpijp en afwerking in koolstofvezel op talrijke koetswerkonderdelen (diffuser, spoilerlip van de voorbumper, zijschorten onderaan, wielkastbeschermers ...). De liefhebber heeft de keuze uit twee kleuren: Obsidien zwart met een oranje dak of Banquise wit met een grijs dak. Met de gepersonaliseerde striping worden de sportieve genen van het voertuig nog meer benadrukt.

Aan de binnenzijde merken we een afwerking in koolstofvezel op. Tal van interieurelementen zoals de middenconsole van het dashboard, de sierafwerking van het stuur en de bovenkant van het dashboard kregen het uitzicht van het exclusieve materiaal.

De ophanging met aangepaste regeling van de schokdempers en een verbreding van 30 mm bij de spoorbreedte voor- en achteraan moeten het weggedrag naar een hoger plan tillen. Bovendien werd ook de grondspeling met 15 mm verkleind. De elektrische stuurinrichting is afgesteld in functie van het sportieve temperament van de wagen. Het remsysteem bestaat vooraan uit remklauwen met 4 zuigers en specifieke remschijven.