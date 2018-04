Toyota Prius krijgt buitenluidspreker

Door: BV

Een hybride auto is, ook als die enkel door de elektromotor wordt aangedreven, niet stil. De auto produceert nog steeds stroomlijngeluiden, rolgeluiden, de elektrisch aandrijving zoemt en ventilatoren (voor bijvoorbeeld de verwarming of airco) produceren ook decibels. Maar hij is wél veel stiller dan een voertuig met een verbrandingsmotor. Daardoor wordt hij makkelijker overstemd door omgevingsgeluid. En dat kan onveilig zijn. Hoewel de geluidsnormen voor wagens de jongste decennia almaar strenger werden, zou het wel eens kunnen dat hybrides té stil zijn. De Japanse overheid werkt daarom aan een wet die een minimum geluidsniveau voor auto's oplegt.

Toyota is er als de kippen bij en installeert als eerste, zij het nog optioneel (voor zo'n € 120) een buitenluidspreker op de Prius. Die maakt voetgangers in de omgeving op naderend gevaar attent door een specifiek, permanent zoemend geluid, te produceren. De toonhoogte is afhankelijk van de snelheid van de auto.

Voorlopig is het systeem enkel in Japan te bestellen en is de Prius een unicum. Maar andere fabrikanten, zoals Nissan - voor de elektrische Leaf, werken aan een gelijkaardig systeem.