T3 en T4-motoren voor Volvo S60/V60

Door: BV

Laat ons beginnen met het scheppen van een kader. Volvo heeft van de lancering van de S60 gebruik gemaakt om een nieuwe naamgeving voor benzine- en dieselmotoren te introduceren. De benzines krijgen allemaal een T in de type-aanduiding terwijl de diesels door een D herkenbaar zijn. Het cijfer erachter is afhankelijk van het vermogen. Voortaan kan je er dus eigenlijk niet meer uit opmaken hoeveel cilinders het blok heeft, alleen in welke vermogensklasse het zit.

Zo heeft de nieuwe T3 150pk en de T4 180pk. In beide gevallen gaat het om een bij Ford betrokken 1.6l turbomotor. Het koppel is voor beide versies identiek: 240Nm. De T4 krijgt wel een overboost-functie die korte tijd 30Nm extra uit de cilinders perst.

De motor debuteert in de S60 en V60 en wordt standaard gekoppeld aan een handbak die meteen ook op een start/stop-systeem wordt getrakteerd. Er is een versie met dubbele koppeling, maar die blijft bij stilstand gewoon draaien.