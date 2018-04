Celeno: idee voor spannende Subaru

Door: BV

Bij Subaru zit Toyota tegenwoordig met z'n vingers in de koekjestrommel. En daar worden de modellen niet meteen spannender van. Zonde, vinden niet alleen wij. Ook aspirant auto-ontwerper Xuacu Pérez Quesada is die mening toegedaan. En omdat hij afgestudeerd is van de Universidad Poliécnica de Valencia en stage liep bij Italdesign, heeft hij recht van spreken.

Xuacu bedacht deze Celeno - een voorbeeld van hoe een compacte vierdeurs Subaru eruit zou kunnen zien. Toch even wat anders dan de huidige Impreza. De inspiratie komt van Subaru's eigen Hybrid Tourer, terwijl we niet aan de indruk kunnen ontsnappen dat ook BMWs Vision Efficiënt Dynamics voor inspiratie zorgde.