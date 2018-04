Spannende Audi S1 op weg naar Parijs

Door: BV

Het is voor een autoconstructeur niet eenvoudig z'n verrassingen voor een autosalon geheim te houden. Audi kan ervan meespreken want er is een lijst uitgelekt waarop de tentoongestelde modellen van het merk staan. Daar staat dus niet alleen de Audi R8 V8 Spider en de Audi A7 Sportback op, maar ook een spannende versie van de Audi A1. Die heet S1.

Officiële informatie ontbreekt nog, maar dat weerhoudt ons er niet van u te vertellen wat u kan verwachten. Uiteraard krijgt het model zowel binnenin als aan de buitenkant een sportieve aankleding. Dat had u zelf ook al bedacht. Audi heeft eerder dit jaar al een aantal proefballonnetjes opgelaten op het beruchte GTI-evement in Wörthersee (zie fotospecial) en we gaan ervan uit dat de koetswerkkit, verlaagde stijvere ophanging en sportzetels uit die showmodellen geselecteerd zijn.

Onder de kap komt een krachtiger versie van de 1.4l TFSI-motor, gekoppeld aan een DSG-versnellingsbak met zeven verhoudingen. Het vermogen bedraagt minimaal 180pk, want dat is ook wat de technisch sterk verwante Polo GTI onder het rechterpedaal verstopt. En misschien perst Audi er zelfs nog enkele paardjes meer uit en gaat het voor de magische 200pk-grens. Wordt vervolgd...