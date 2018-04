Lexus CT200h: 87gr CO2, € 28.700

Door: BV

De compacte vijfdeurs van Lexus heeft het homologatieproces doorlopen en is er beter uitgekomen dan moederkloek Toyota had gehoopt. De hybride die zonder schroom de Audi A3 in het vizier neemt, stoot nog enkele grammen minder CO2 dan eerder aangekondigd.

De lichtjes verbeterde aandrijflijn van de Toyota Prius liet een CO2-afgifte van slechts 87gr/km optekenen. Dat is één grammetje meer dan een smart diesel of identiek aan een VW Polo Bluemotion.

De vanaf-prijs van € 28.900 (tot € 40.749, afhankelijk van de uitrusting) wordt dus in ons land met 15% getemperd door de solidariteit van de belastingbetaler. De Lexus CT 200his te bestellen vanaf november 2010, verschijnt in de Belgische showrooms eind februari 2011 en wordt geleverd vanaf maart 2010.