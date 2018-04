Dacia werkt aan breder gamma

Door: BV

Je hoeft geen analist te zijn om op te merken dat Dacia het goed doet. Het budgetmerk gaat als zoete broodjes over de toonbank en haalt zelfs in West-Europa aantallen die Renault -dat Dacia eerst niet wou introduceren in onze contreien- nooit voor mogelijk hield. Na vier versies van de Logan (de Sedan, MCV (break-, bestelwagen en pickup), de Sandero en de sympathieke Duster, werkt de constructeur aan nog meer modellen.

We mogen ons in de nabije toekomst natuurlijk aan de tweede generatie van de Logan verwachten. Die wordt uiteraard wat moderner. Terwijl Dacia geen details kwijt wil, zegt het merk wel trouw te zullen blijven aan de filosofie die aan de basis ligt van z'n succes. Tussen de regels kan je dus lezen dat de Logan wellicht weinig groter wordt en -vooral- nauwelijks of niet in prijs zal stijgen.

De nieuwe Logan zal het gezelschap krijgen van enkele nicheproducten, zoals de Duster er één is. Vanzelfsprekend is de constructeur cryptisch over de exacte inhoud van die plannen. Het merk maakt echter wel duidelijk dat het uit het vaarwater van Renault blijft. Daarom zijn geruchten dat Dacia een compacte stadsauto plant niet onderbouwd. Extra variaties op basis van de bijzonder goed onthaalde Duster, dat zou wel kunnen...