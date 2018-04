Jeep Compass grondig herwerkt

Door: BV

Jeep heeft de helft van z'n kleine tweeling een grondige makeover gegeven. Achteraan blijft de ingreep nog beperkt tot lichten en bumpers, maar vooraan is de hele smoel verbouwd. Met een nieuwe motorkap, andere grille en nieuwe koplampen ziet de Compass er voortaan uit als een kleine versie van de -eveneens nieuwe- Grand Cherokee. Toeval is dat niet, want de Compass gaat het wel degelijk hogerop zoeken. De terreinprestaties zijn -optioneel- aangescherpt, het interieur is compleet nieuw en samengesteld uit betere materialen en de uitrusting wordt opgewaardeerd. De keerzijde van al dat goede nieuws is een "belangrijke" prijsstijging. Hoeveel de vernieuwde Compass moet opbrengen als hij in mei of juni 2011 op ons continent wordt afgezet, is nog niet precies geweten.

Onder de kap krijgt de Compass een tweeliter benzinemotor (158pk, 191Nm) of een 2,4l op dezelfde brandstof (172pk, 223Nm). Die worden gecombineerd met een handgeschakelde vijfbak of een CVT-automaat en één van drie beschikbare aandrijflijnen; voorwielaandrijving, niet permanente vierwielaandrijving (met een lock-functie) of een geavanceerde variant van dat laatste voor wat ruiger terreinwerk. "Trail Rated" heet dat bij Jeep. Een pakket dat altijd wordt gecombineerd met de CVT-automaat. Die kan je dan een extra kleine overbrengingsverhouding ter beschikking stellen. Voorts omvat het nog een volwaardig reservewiel, 17-duimers met terreinrubbers, mistlichten, een beschermplaat onder de motor en een met 2,5cm verhoogde ophanging.

Er komt ook een diesel, waarover we berichten zodra daarover informatie beschikbaar is.