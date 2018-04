Nieuwe Lancia Thema in Genève

Door: BV

Lancia werkt aan een nieuwe Thema. Die zal in maart gepresenteerd worden op het Autosalon van Genève en moet de Thesis, waarvan de naam dus verdwijnt, aflossen.

De nieuwe Thema vloeit voort uit Fiat's controlerend belang in de Chrysler-groep. De Thema wordt immers niets meer of minder dan de nieuwe Chrysler 300 met wat aangepaste opsmuk. Denk aan interieurbekleding, sierlijsten, bumpers en grille. Onder de kap komt een 3,6l V6 van Chrysler of een drieliter V6 diesel van Italiaanse makelij (maar van VM Motori, niet van Fiat).

De Thesis zal aan de zijde van de 300 geproduceerd worden in Canada. De verwachtingen zijn bescheiden - Fiat is al tevreden als het elk jaar 15.000 klanten vindt.