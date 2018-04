Smart kan goud oogsten in Californië

Door: BV

Het woord LEV (Low Emission Vehicles) is in 2003 op de emissiewetgeving geplakt in Californië. Constructeurs hebben aan de doelstellingen gewerkt. Veertien andere Amerikaanse staten willen de normen van die "modelstaat" overnemen. Vele autobouwers zouden wensen dat die strenge normen wereldwijd zouden worden opgelegd. Maar dat zal moeilijk zijn. Tegen 2012 wil de Californische wet 12% van het totale wagenpark met "ZERO EMISSION" zien rijden. Zes jaar later zou dat al 13% van de wagenmassa moeten zijn. Eerst was 15% vooropgesteld, maar dat bleek industrieel niet haalbaar. De normen worden bepaald door de "California Air Resources Board".

Het wordt duidelijk dat dergelijke wetgeving het doordrukken van de elektrische auto en deze op brandstofcellen zullen bevorderen. De hamvraag daarbij blijft natuurlijk op welke manier we elektriciteit en waterstof zullen winnen. Als dit niet via wind, zon, waterkracht of biomassa gaat dan lijken de huidge CO2-arme, zogenaamd groene auto's, properder te zullen zijn dan de EV's. De wereld wacht op een duidelijk antwoord. Vooralsnog is dat niet gegeven.

Ook de stikstofoxyden (NOx) worden aangepakt. In Europa wordt drukker gedaan over de koolstofdioxyde (CO2) dan wel over dat giftige drijfgas. Op onze automarkt legde Mazda in de CX-7 er de klemtoon op door "AdBleu" te gebruiken. Dat additief op basis van amoniak (urea) neutraliseert de NOx in de uitlaatgassen. Dus minstens verdienstelijk. Gelukkig zijn er het groeiende aantal pure EV's die zowel koolstofdioxyde (CO2), als koolmonoxyde (CO), stikstofoxyden (NOx) en...fijn stof schrappen van het milieubelastend lijstje.

De Smart Fortwo EV, de Nissan Leaf, de Mitsubishi iMiEV en andere Mercedes B-Class F-Cell halen in Californië een gouden label. Microhybride's, ronduit hybride's en de zogenaamde elektrische voertuigen als de Opel Ampera en de Chevrolet Volt met "extended range" door een kleine 1,4 liter verbrandingsmotor (die de batterij laadt) komen schieten ertegen tekort. Los van de vraag hoe autoconstructeurs zich in voldoende mate de zeldzame materialen die nodig zijn voor een EV, zich in voldoende mate zullen kunnen toeëigenen. Californië zette tien jaar geleden de toon. Weinigen namen die ernstig. Nu ontstaat een nieuwe realiteit in de zonnestaat die inspireert voor de hele wereld.