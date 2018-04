Lotus City Car realiteit in 2013

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs stelde Lotus niet alleen een indrukwekkende collectie van vijf toekomstige sportwagens voor, maar ook de City Car Concept. En terwijl Lotus heel open was over de productieplannen van de bolides, was het behoorlijk cryptisch over de toekomst van de stadsauto.

Lotus-baas Dany Bahar bevestigd nu dat ook de zesde concept uit Parijs zich opmaakt voor productie. In oktober 2013 moet dat een feit zijn. De City Car wordt een hybride waarin een driecilinder 1,2l benzinemotor wordt gepaard aan een elektrische aandrijflijn. Omdat Lotus zegt dat de overbrenging maar één versnelling krijgt, lijkt het duidelijk dat de elektromotoren het voortouw nemen. De benzinemotor levert enkel ondersteuning waar nodig. Anders rijdt de City Car uitsluitend op stroom.

Lotus wil van de City Car, die zelf gebaseerd is op de door Giugiaro getekende EMAS Concept Car van Lotus-eigenaar Proton, drie versies bouwen. Een Aziatische en Europese versie, aangevuld met een sportieve variant.