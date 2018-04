Nissan ziet het weer Sunny

Door: BV

In Europa hebben kleine sedans eigenlijk al lang afgedaan. De nieuwe Sunny, die zopas is voorgesteld op het Autosalon van China, reist dan ook niet af naar ons continent. Maar hij zal wel in het aanbod worden opgenomen in liefst 170 landen, al dan niet met een andere naam op de kofferklep.

Het vierdeurs drievolumemodel is gebaseerd op de kleine Micra. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het dashboard uitwisselbaar lijkt. Onderhuids omvat het platform een onafhankelijke voorophanging van het pseudo-McPherson-type en simpeler torsie-as aan de achterzijde.

Voor de aandrijving zorgt een 1,5l viercilinder waaraan steeds een CVT-automaat gekleefd wordt.