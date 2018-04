Zagato werkt aan TZ4

Door: BV

De traditionele nieuwjaarswensen combineren met de aankondiging dat er wat nieuws op til is, ligt de Italianen wel. Lancia deed het al voor z'n nieuwe Ypsilon en nu doet stijlhuis Zagato het nog eens dunnetjes over.

De laatste Zagato-creatie waarop de naam van het designbureau prijkte was de TZ3 Corsa. Die leende het onderstel van de Alfa Romeo 8C, maar was voorzien van een op maat gemaakt koetswerk. En nu is er dus een TZ4 op komst. Ook dat wordt naar alle waarschijnlijkheid een uniek exemplaar, waarvoor een gefortuneerde liefhebber z'n handtekening onder de blauwdrukken heeft gezet.

Uiteraard is Zagato nu nog cryptisch. Later dit jaar is de TZ4 ongetwijfeld in al z'n glorie op één of ander autosalon te bezichtigen.