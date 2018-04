Land Rover toont z'n exclusieve kant

Door: BV

Op het Autosalon van Brussel pakt LandRover uit met speciale reeksen van de Freelander 2, Discovery, Range Rover Sport en zelfs de Defender.

De kleinste telg onderging afgelopen jaar nog een ingrijpende opfrisbeurt. Die bracht op enkele stilistische wijzigingen na vooral een nieuwe 2,2l dieselmotor met naar keuze 150 of 190pk en -voor het eerst- voorwielaandrijving naast de gekende permanent vierwielaangedreven optie. De Exclusive-uitvoering biedt je de keuze uit al het voorgaande, gespekt met een lederen interieur met contrasterende stiksels, een dashboard in pianozwart, een koetswerkstijlpack, 19-duims velgen, donkere ruiten tal van specifieke details.

De Discovery 4 ruilt in ruil voor het Exclusive-logo op de kofferklep een koets in zwart of wit, leder voor het interieur, elektrisch verstelbare zetels met armsteunen, een zwartgelakt radiatorrooster, donkere ruiten en 20-duimers.

De Range Rover Sport is als Exclusive ook in Zwart, of in Nara Bronze. Ze zijn uitgerust met de drieliter dieselmotor, een boordplank en zetels in premium leder, specifieke sierlijsten, verwarmde zetels, navigatiesysteem en 20-duimers.

Zelfs de Defender toont zich van z'n exclusieve kant. Met een tweekleurig koetswerk dat zwart naar keuze aanvult met Nara Bronze of Silver, een halflederen interieur, unieke velgen en een uitrusting die met onder meer airco gespekt is.