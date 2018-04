VW-baas blijft tot 2016

Door: BV

Martin Winterkorn is al sinds 2007 de grote baas van de VW-Groep en de Raad van Bestuur van de groep heeft nu besloten dat daar nog minstens vijf jaar bijmogen. Z'n contract is verlengd tot 2016.

Winterkorn is de architect achter de globale groeistrategie van de Volkswagen-groep. Die wil van de autobouwer de grootste autoproducent ter wereld maken. Een feit dat in 2018 realiteit moet zijn. De topman speelt graag in op locale smaak en is vastbesloten geen enkele niche onontgonnen te laten om z'n doel te bereiken. De door Audi recent aangekondigde monsterinvesteringen van € 11,6 miljard, passen in dat plan. De eerdere overname van stijlhuis Giugiaro door VW ook. Winterkorn was ook de man die Porsche bij VW inlijfde.